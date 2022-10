Verkehrsunfall mit Personverletzung in Waidring

Waidring | Eine 30-jährige Österreicherin fuhr am 16. Oktober gegen 17:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der B178 in Richtung St. Johann. Auf Höhe des Steinplattenlifts wurde die Lenkerin laut eigenen Aussagen von der tiefstehenden Sonne geblendet und geriet von der Fahrbahn ab.

Sie fuhr noch einige Meter im angrenzenden Feld ehe sie mit der Fahrzeugfront in einer Grube einstach und sich das Fahrzeug durch den Aufprall überschlug und am Dach liegen blieb. Die 30-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, die Rettungskette setzte ein unbeteiligter Zeuge in Gang. Die Frau musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins KH St. Johann gebracht werden.

