Verkehrsunfall mit Personsverletzung auf der Lofererstraße in Waidring

Waidring | Ein 21-jähriger Österreicher fuhr am 12.07.2022 gegen 06:30 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger, beladen mit Holzbaumstämmen, auf der B178- Lofererstraße. Während der Fahrt geriet der Anhänger (ca. 14-15 Tonnen) im Gemeindegebiet von Waidring aus unbekannter Ursache ins Schlängeln. Der Lenker versuchte den Hänger noch abzufangen, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass zuerst der Anhänger und dann schließlich auch der LKW auf die Gegenfahrbahn umkippten.

Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Lkw-Lenker musste mit leichten Verletzungen in das BKH St. Johann gebracht werden. Die Holzstämme wurden durch einen zufällig an der Unfallstelle stehenden Holz-LKW eingesammelt und am Straßenrand abgelegt. Im Einsatz befand sich auch die FF Waidring mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften.

