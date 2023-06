Verkehrsunfall mit Personenverletzung und Fahrerflucht

Am 15.06.2023 kam es gegen 17:50 Uhr im Ortgebiet von Kirchberg zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Kirchberg | Ein 84-jähriger Lenker fuhr mit seinem PKW talwärts, als ihm in einer Linkskurve ein dunkler PKW auf seiner Fahrspur entgegengekommen ist. Der Mann hat daraufhin sein Fahrzeug verrissen und ist in den Straßengraben gefahren.



Laut Angaben des Mannes hat der unbekannte Lenker sein Fahrzeug gewendet und ist davongefahren. Der 84-jährige konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und begab sich zu seiner nahegelegenen Wohnadresse um dort einen Notruf abzusetzen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das BKH St. Johann in Tirol verbracht. PI Kirchberg