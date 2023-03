Verkehrsunfall mit Personenschaden in Westendorf

Westendorf | Am 02.03.2023, gegen 20.55 Uhr, lenkte ein alkoholisierter 35-jähriger Niederländer seinen PKW mit einem weiteren 35-jährigen Niederländer als Beifahrer im Ortszentrum von Westendorf auf einer Gemeindestraße abwärts in Richtung Bahnhof. Dabei geriet er mit seinem PKW in einer Rechtskurve gerade aus in die Gegenfahrbahn, touchierte die Leitplanke und prallte frontal in den entgegenkommenden Taxibus ohne Fahrgäste, der von einem 40-jährigen Österreicher gelenkt wurde.

Der Taxilenker und der Beifahrer des Niederländers erlitten Verletzungen unbestimmten Grads und wurden mit der Rettung in das BKH Kufstein gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz stand die Rettung, ein Abschleppunternehmen und die Polizei.

Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.

PI Westendorf - Tel.Nr.: 059133 / 7209