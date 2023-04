Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Johann

St. Johann | Am 07.04.2020, gegen 13:46 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Österreicher mit einem LKW im Ortsgebiet von St. Johann in Tirol auf der Pass-Thurn Gemeindestraße. Da er aufgrund des Baustellenverkehrs einer nahegelegenen Baustelle nicht zu dieser zufahren konnte, hielt er das Fahrzeug auf dem auf der linken Straßenseite befindlichen Geh- und Radweg an.



Zur selben Zeit schob eine 74-jährige Österreicherin ihr Fahrrad rechts an dem LKW vorbei. Als sich die Frau auf Höhe des vorderen rechten Fahrzeugeckes befand, wollte der Lenker in die Zufahrtsstraße der Baustelle einfahren. Dabei dürfte er die Frau übersehen haben, wodurch diese vom LKW erfasst und überrollt wurde. Die 74-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen durch den NAH „C4“ in die Klinik Innsbruck geflogen.

PI St. Johann - Tel.Nr.: 059133 7208