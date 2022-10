Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Johann

St. Johann | Am 03.10.2022, gegen 06:25 Uhr lenkte ein 31-jähriger Österreicher seinen Pkw in St. Johann in Tirol auf der Dampflfeld Straße in Fahrtrichtung Zentrum St. Johann. Zur selben Zeit fuhr ein 15-jähriger Österreicher mit seinem Moped auf der Kaiserstraße aus Richtung Zentrum St. Johann kommend in Richtung Schwimmbad.

Als der Mopedlenker bei einer Kreuzung im Bereich Dampflfeld nach links einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Dabei zog sich der Mopedlenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

PI St. Johann - Tel. 059133/7208