Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Johann i.T.

St. Johann | Am 19. Dezember 2021, gegen 17:50 Uhr, lenkte ein 22-jähriger Österreicher einen Pkw in St. Johann i.T. aus Richtung Kaiserstraße kommend, trotz des Verbotszeichen „Einfahrt Verboten“, in Richtung des dortigen Kreisverkehrs und stieß gegen den entgegenkommenden Pkw eines 76-jährigen Österreichers.



Dabei zogen sich der 76-Jährige und seine 72-jährige Beifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i.T eingeliefert. Der 22-Jährige verweigerte einen Alkotest. In seinem Fahrzeug wurde eine kleine Menge Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die BH Kitzbühel folgen.

