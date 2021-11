Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 19. November 2021, gegen 12:10 Uhr überquerte eine 67-jährige Britin in Kitzbühel auf einem Schutzweg die St. Johanner Straße. Dabei wurde sie von einem von einem 53-jährigen Tiroler gelenkten Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Sie zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200