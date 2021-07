Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 17. Juli 2021, gegen 15:45 Uhr fuhr eine 74-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Jochberg. Zugleich lief ein vierjähriger Bub über den Parkplatz und es kam zum Zusammenstoß, wobei das Kind niedergestoßen und nach bisherigem Ermittlungsstand leicht verletzt wurde. Der 4-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i.T eingeliefert.

