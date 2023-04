Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kirchberg

Kirchberg | Am 26. April 2023, gegen 09:00 Uhr, parkte eine 37-jähriger Kroatin einen Pkw in Kirchberg vor einem Geschäft auf einem leicht abschüssigen Parkplatz. Beim Aussteigen rollte der Pkw zurück, die Frau versuchte noch die Handbremse anzuziehen und wurde vom Fahrzeug überrollt. Dabei zog sich die 37-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

