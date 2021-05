Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kirchberg

Kirchberg | Am 28. Mai 2021, gegen 07:30 Uhr lenkte ein 15-jähriger Österreicher ein Motorfahrrad auf dem Achenweg in Richtung Kirchberg. Zur gleichen Zeit ging ein 41-jähriger Österreicher auf dem Achenweg mit seinem Hund spazieren. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der 41-Jährige in die Aschauer Ache stürzte.

Der 15-Jährige zog den 41-Jährigen aus der Ache und setzte die Rettungskette in Gang. Der 41-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 15-Jährige wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

