Verkehrsunfall mit Personenschaden in Jochberg

Jochberg | Am 27.07.2021, um 13:35 Uhr, führte die Straßenmeisterei St. Johann auf der Paß Thurn Bundesstraße Erhaltungsarbeiten durch. Zu diesem Zweck stellten die Arbeiter den LKW vorschriftsmäßig auf den rechten Fahrstreifen (Front in Fahrtrichtung Kitzbühel), um mit dem HIAB-Kran das nahegelegene Bachbett zu säubern.



Plötzlich fuhr ein von einem 76-jährigen Österreicher gelenktes Mopedauto frontal auf die Front des LKW´s auf. Da die Fahrertüre des Mopedautos total verkeilt war, musste diese mit einem Hebelwerkzeug geöffnet und der schwerverletzte Lenker aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach der Erstversorgung in die UNI-Klinik nach Innsbruck überstellt.

