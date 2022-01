Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hopfgarten

Hopfgarten | Eine 64 jähriger deutsche StA fuhr mit ihrem PKW am 08.01.2022, gegen 12.15 Uhr, auf der Grafenweger Landesstraße in Hopfgarten im Brixental bei starkem Schneetreiben talwärts in eine Ausweiche eines Kurvenbereiches.

Der PKW rutschte dabei geradeaus weiter und erfasste einen 62-jährigen niederländischen StA, der gerade an seinem PKW Ketten auflegte. Der vom PKW erfasste 62-Jährige wurde mit einer Fraktur am linken Unterschenkel von der Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

