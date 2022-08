Verkehrsunfall mit Motorrad und Todesfolge in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 5. August gegen 00:30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der Pass Thurn Straße südwärts in Richtung Aurach, als er im Ortsgebiet von Kitzbühel aus bislang unbekannter Sache in einer leichten Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen (Wegweiser auf 2 Metallstützen) prallte. Dabei erlitt der Mann schwerste Kopf- und Beinverletzungen.

Ein zum Unfall hinzukommender Taxifahrer leitete sofort die Erste Hilfe-Maßnahmen ein und setzte einen Notruf ab. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation und notärztlicher Versorgung erlag der Verunglückte an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet.

PI Kitzbühel - Tel.: 059133 / 7200