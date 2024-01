Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag

Ein 20-jähriger Österreicher fuhr am 11. Jänner 2024 gegen 22:05 Uhr mit seinem Pkw am Wildparkweg in Aurach bei Kitzbühel talwärts. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 17-jähriger Österreicher und eine 17-jährige Österreicherin. Auf der winterlichen Fahrbahn verlor der 20-Jährige offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit der rechten, vorderen Seite gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge und kam am Dach zu liegen. Die Fahrzeuginsassen blieben durch den Unfall unverletzt. Bearbeitende Dienststelle: PI Kitzbühel