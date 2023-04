Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in St. Johann - Zeugenaufruf

St. Johann | Am 08.04.2023, kurz vor 13:00 Uhr, blickte ein 16-jähriger Österreicher (Fußgänger) in St. Johann in Tirol, Kreuzung Schmiedweg/Kaiserstraße, in eine Auslage einer dort etablierten Firma. Plötzlich dürfte der Fußgänger von einem bisher unbekannten, männlichen Fahrzeuglenker, vermutlich mit dem Spiegel, erfasst und dadurch verletzt worden sein. Der unbekannte Fahrzeuglenker verließ in weiterer Folge den Unfallort in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hinterkaiserweg.

Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der PI St. Johann unter der Telefonnummer 059133 / 7208 zu melden.

PI St. Johann - Tel.: 059133 / 7208