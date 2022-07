Verkehrsunfall mit Eigenverletzung in Westendorf

Westendorf | Am 13.07.2022, kurz nach 04:00 Uhr wurde die Polizei von einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad im Bereich des Westendorfer Schwimmbades informiert bei dem ein 23-jähriger österreichischer Staatsangehöriger schwer verletzt wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer in der Nacht zum 13.07.2022, zu bisher noch unbekannter Uhrzeit, ein Leichtmotorrad auf der Gemeindestraße vom Ortszentrum Westendorf kommend in Richtung Ortsteil Ried lenkte.



Aus unbekannter Ursache kam er im Bereich des Schwimmbades rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Zaunpfosten aus Beton kollidierte. Dabei kam der Mann zu Sturz und blieb schwer verletzt liegen. Gegen 04:00 Uhr wurde der Schwerverletzte von einem unbeteiligten Fahrzeuglenker gefunden, der sofort die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung wurde der 23-Jährige in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.

PI Westendorf - Tel.: 059133 / 7209