Verkehrsunfall in Westendorf

Westendorf | Eine 15-jährige Österreicherin fuhr am 2.7.2021 gegen 18:00 Uhr mit ihrem Moped auf einer einspurigen Gemeindestraße in Westendorf. Am Sozius saß ihre ebenfalls 15-jährige Bekannte. In einem Kurvenbereich kam ihnen ein Pkw entgegen, den eine 25-jährige Bosnierin lenkte. Es kam zur seitlichen Kollision, wobei die Mopedlenkerin stürzte. Sie als auch ihre Mitfahrerin, zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurden mit der Rettung ins BKH Kufstein gebracht. Die Pkw Lenkerin sowie die zwei weiteren Insassen blieben unverletzt.

