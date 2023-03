Verkehrsunfall in St. Johann

St. Johann | Am 17.03.2023, um 23.40 Uhr lenkte eine 24-jährige Österreicherin in St. Johann ihren PKW auf der Hochkönig Straße (B164) von St. Johann in Richtung Fieberbrunn. Auf Höhe Km 73,1 kam die PKW-Lenkerin aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte in dem dort befindlichen Kreuzungsbereich mit der Front des PKW gegen den Bordstein und einen dort befindlichen großen Stein. Sie verlor die Kontrolle über ihren PKW, geriet auf die dortige Böschung und kam mit dem PKW am Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Am PKW entstand Totalschaden.

Die 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Die B164 war für die Bergung des PKW für ca. 30 Minuten gesperrt. Die Frau verweigerte den Alkotest. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeige an die BH Kitzbühel wird erstattet.

PI St. Johann - Tel.Nr.: 059133 / 7208