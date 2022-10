Verkehrsunfall in St. Johann

St. Johann | Am 01. Oktober, um 15.40 Uhr, lenkte ein 74-jähriger Österreicher seinen PKW in St. Johann iT auf der Paß-Thurn-Straße (B178) in Richtung Wörgl. Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-jährige Österreicherin mit ihrem PKW auf der B 178 in Richtung St. Johann iT. Kurz nach dem sogenannten „Bacher-Knoten“, bei KM 25.6, kam es aus bisher unbekannter Ursache in der dortigen Kurve zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden PKWs.

Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und mit je einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck bzw. ins Bezirkskrankenhaus St. Johann iT geflogen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 178 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 30 Minuten beidseitig gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

PI St. Johann - Tel.Nr.: 059133 / 7208