Verkehrsunfall in St Johann

St. Johann | Am 27. August um 14.30 Uhr lenkte eine österreichische Staatsbürgerin (70) im Ortsteil Reitham in St Johann iT einen PKW bergwärts in Richtung Osten. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einer leichten Linkskurve zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, wodurch der PKW der 70-jährigen auf eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Die Lenkerin und auch die Lenkerin des entgegenkommenden PKWs, eine 52-jährige Österreicherin, wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

