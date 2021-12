Verkehrsunfall in Reith bei Kitzbühel

Reith | Am 18. Dezember 2021, gegen 19:15 Uhr lenkte ein 38-jähriger Deutscher einen Pkw im Gemeindegebiet von Reith bei Kitzbühel auf der Reither Landesstraße aus Richtung Going kommend in Richtung Reith. Auf Höhe des Km 4 verlor der Mann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Österreichers.



Bei dem Unfall erlitt die 32-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen schwere Verletzungen. Die Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

