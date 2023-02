Verkehrsunfall in Oberndorf und St. Johann

Oberndorf | Am 30.01.2023, gegen 21.15 Uhr, lenkte eine 19-jährige Österreicherin einen Pkw auf dem Römerweg im Gemeindegebiet von Oberndorf in Richtung St. Johann. Zur selben Zeit lenkte ein 19-jähriger Deutscher einen Pkw auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus unbekannter Ursache stießen beide Fahrzeuge im Bereich einer Fahrbahnkuppe frontal zusammen, wobei der 19-jährige Deutsche unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert. Die 19-jährige Österreicherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. St. Johann - Tel.: 059133 / 7208

St. Johann | Am 31.01.2023, gegen 04:10 Uhr, lenkte ein 28-jähriger Rumäne einen Klein-Lkw auf der Hochkönigbundesstraße in St. Johann in westliche Richtung. Zur selben Zeit lenkte ein 45-jähriger Österreicher einen Lkw auf derselben Straße in östliche Richtung. In einer, in östlicher Fahrtrichtung Osten gesehenen, Rechtskurve stießen die beiden Fahrzeuge bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen aus unbekannter Ursache frontal zusammen. Der 28-Jährige erlitt bei diesem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades an der linken Hand, lehnte jedoch eine Rettung ab. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand erheblicher, am Lkw nur leichter Sachschaden. PI St. Johann - Tel.: 059133 / 7208