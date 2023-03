Verkehrsunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 19.03.2023 um 08:09 Uhr geriet eine 17-jähriger Österreicherin mit ihrem PKW auf einer Gemeindestraße in Kitzbühel auf einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Gehsteig und touchierte dort mit einem 85-jährigen Fußgänger aus Österreich. Der Fußgänger wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH St. Johann überstellt. Die unfallversursachende Lenkerin ist Probeführerscheinbesitzerin und war alkoholisiert. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Anzeigen und Berichte an die zuständigen Behörden.

