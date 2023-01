Verkehrsunfall in Kirchberg

Kirchberg | Am 30.01.2023, um 19.20 Uhr, geriet eine deutsche Staatsbürgerin (22) mit einem PKW auf der Fahrt auf der B 170 in Kirchberg in Fahrtrichtung Kitzbühel vermutlich aufgrund der schneenassen Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden PKW, der von einem 61-jährigen Österreicher gelenkt wurde, zusammenstieß.

Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das BKH St Johann eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße bis 20.48 Uhr total gesperrt werden.

