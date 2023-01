Verkehrsunfall in Itter

Itter | Am 29.01.2023 um 17.05 Uhr lenkte ein 38-jähriger deutscher Staatsbürger seinen PKW im Gemeindegebiet von Itter und wollte auf die B178 in Richtung Wörgl einfahren. Der Mann übersah dabei den aus Richtung Wörgl kommenden PKW, welcher von einem 46-jährigen nordmazedonischen Staatsbürger gelenkt wurde und welcher in Folge frontal gegen die Fahrerseite des 38-jährigen stieß.

Eine 25-jährige deutsche Staatsbürgerin, welche mit ihren PKW ebenso auf der B178 in Richtung Wörgl fuhr, konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit den beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindern. Der 46-jährige, seine Beifahrerin sowie die 25-jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein gebracht, die Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

PI Hopfgarten - Tel.Nr.: 059133 / 7203