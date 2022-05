Verkehrsunfall in Going

Going | Am 15.05.2022, um 12:17 Uhr, lenkte ein 62-jähriger Deutscher – am Beifahrersitz seine 66-jährige Ehegattin - sein Wohnmobil in Going auf Loferer Straße (B178) in Richtung St. Johann Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Österreicher – am Beifahrersitz seine 26-jährige Ehefrau - mit deren PKW in Going auf der B178 in Richtung Ellmau. Kurz nach dem sogenannten „Stangl-Parkplatz“, geriet der Österreicher in der langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Wohnmobil. Der PKW des Österreichers überschlug sich und kam rechts neben der Bundesstraße in der Wiese zwischen Parkplatz und Bundesstraße am Dach zum Liegen.

Der Deutsche konnte sein Wohnmobil durch Ziehen der Handbremse nach ca. 25 - 30 m zum Stillstand bringen. Durch die Wucht des Anpralles entstand an beiden Fahrzeugen schwerer Sachschaden, wobei bei beiden Fahrzeugen das linke Vorderrad inkl. Aufhängung und Stoßdämpfer ausgerissen wurde. Der 31-jährige Österreicher und seine Gattin konnten von der Rettung und Passanten aus dem am Dach liegenden Fahrzeug geborgen werden. Der 31-Jährige wurde unbestimmten Grades, seine 26-jährige Ehefrau leicht verletzt. Die beiden Insassen des deutschen Wohnmobiles wurden leicht verletzt. Sie wurden alle ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Eine Totalsperre der Lofererstraße war die Folge, wobei der Verkehr aber über einen Parkplatz auf Höhe der Unfallstelle wechselseitig umgeleitet werden konnte. Ab 14:32 Uhr war die B178 wieder frei befahrbar.

PI St. Johann - Tel.Ntr.: 059133 / 7208