Verkehrsunfall Kirchdorf

Kirchdorf | Am 11.12.2022 gegen 10.50 Uhr geriet ein deutscher Staatsbürger (40) auf der Fahrt auf der L 39 in Kirchdorf in Fahrtrichtung Kössen mit einem PKW aus bisher unbekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen und schließlich über den linken Fahrbahnrand hinaus, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Der Lenker wurde von der Rettung in das BKH St Johann eingeliefert werden, von wo er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

PI Erpfendorf - Tel.: 059133 / 7201