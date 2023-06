Verkehrsunfälle im Bezirk

Tödlicher Motorradunfall in Fieberbrunn sowie Unfall mit PKW in Oberndorf

Am 08.06.2023 gegen 17:35 Uhr überholte ein 24-jähriger Motorradfahrer in Fieberbrunn, B 164, Höhe StrKM 67,2, in Fahrtrichtung St. Johann in Tirol, ein vor ihm fahrendes Motorrad.



Fieberbrunn | Beim Überholvorgang dürfte der 24-Jährige aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Ein nachkommender Motorradfahrer dürfte noch mit dem auf der Fahrbahn liegenden 24-Jährigen kollidiert sein. Der 24-Jährige verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Alle fünf Insassen des Pkws wurden von der Rettung zur Kontrolle ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die Beifahrerin des Pkw-Lenkers wurde leicht verletzt. Am Pkw und Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz befanden sich die Rettung, 1 First Responder, der Notarzt, NAH C4, FFW Fieberbrunn (4 Fahrzeuge, ca. 25 Mann) und mehrere Polizeistreifen. PI Fieberbrunn

Ein 66-jähriger Fahrer lenkte am 08.06.2023 gegen 07:05 Uhr seinen Pkw in Oberndorf in Tirol auf der L 40 in Fahrtrichtung Kitzbühel.

Oberndorf | Es befanden sich keine weiteren Personen im Pkw. Auf Höhe StrKM 1,16 kam der Autofahrer aus bisher unbekannten Gründen links von der Fahrbahn ab, durchstieß in der Folge mit dem Pkw einen Zaun und prallte schließlich frontal gegen die Fassade des dort befindlichen Wohnhauses. Der Lenker des Pkw wurde nach erfolgter Reanimation mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH-Innsbruck geflogen. Aufgrund des Unfallgeschehens wurden der Pkw, der Zaun und die Fassade des Wohnhauses beschädigt.

Im Einsatz standen die FFW Oberndorf in Tirol mit 4 Fahrzeugen und ca. 35 Mann, die FFW St. Johann in Tirol mit 4 Fahrzeugen, jeweils eine Besatzung RTW und Notarzteinsatzfahrzeug, Notarzthubschrauber C4 inklusive Notarzt und eine Polizeistreife der PI St. Johann. PI St. Johann