Verdacht auf ein Gewaltverbrechen

Am Montag, 30.11.2023, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei in Fieberbrunn über die Rettung zu einem Einsatz gerufen.

Fieberbrunn | Die ersteintreffende Polizeistreife konnte in der Folge in einer Wohnung einen mit Stichverletzungen im Halsbereich leblosen 54-jährigen Österreicher vorfinden. Ein weiterer 45-jähriger Österreicher war ebenfalls in der Wohnung anwesend und steht im dringenden Verdacht den 54-Jährigen im Zuge eines Streites mit einem Küchenmesser tödliche Verletzungen zugefügt zu haben.

Der 45-Jährige wurde an Ort und Stelle von den ersteinschreitenden Beamten festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam im Polizeianhaltezentrum. Eine Einvernahme des 45-Jährigen war aufgrund einer Beeinträchtigung, vermutlich durch Alkohol und/oder Suchtmittel, bislang nicht möglich. Diese ist für den heutigen Nachmittag geplant. Die Ermittlungen wurden vom LKA Tirol übernommen, Auswertungen der Tatortspuren sind laufend. Eine Obduktion des Opfers ist ebenfalls für den heutigen Tag geplant.

Bearbeitende Dienststelle: LKA Tirol