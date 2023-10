Vandalen zerstörten Toiletten

Nachdem mehrfach Vandalen die WC-Anlage sowie den Aufenthaltsraum am Bahnhof in Fieberbrunn zerstört haben, sind diese jetzt zugesperrt. Und werden es auch bleiben.



Fieberbrunn | Buchstäblich die Notbremse zog jetzt die ÖBB in Fieberbrunn – mehrfach wurden in den letzten Monaten die WC-Anlage bzw. der Aufenthaltsraum am Bahnhof Opfer von Vandalen. Aufenthaltsraum und WC-Anlagen sind jetzt gesperrt. „Die Gemeinde hat uns über die Zerstörung informiert. Es blieb uns nichts anderes übrig, als zuzusperren“, informiert ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.



Die ÖBB will im Bereich des Bahnhofs und damit im Gleisbereich Gruppenbildungen vermeiden, damit es zu keinen Unfällen kommt, begründet der ÖBB-Sprecher. Fieberbrunn ist übrigens der einzige Bahnhof im Bezirk, wo es zu solchen Vorfällen kam, wie Gasser-Mair erklärt. mak

Bild: Die WC-Anlagen am Bahnhof Fieberbrunn wurden wiederholt zerstört. Jetzt ist die Anlage gesperrt und wird es auch bleiben. Foto: Neumayer