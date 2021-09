VST mit neuem Spendenrekord

Sagenhafte 410.000 Euro konnte der VST (Vertreterstammtisch) bei seinem Golfwochenende an Spenden lukrieren. Seit der Vereinsgründung konnten über 1.000 Menschen oder soziale Einrichtungen getreu dem VST Motto: „gemeinsam helfen“ in der Region, unterstützt werden.



Kitzbühel | Zum 21. Mal fand heuer das VST-Golfwochenende statt und dabei konnten die 34 Männer des Vertreterstammtisches eine neue Rekordsumme an Spendengeldern lukrieren: 410.000 Euro können nun für schnelle und unbürokratische Hilfe verwendet werden.



Den Auftakt für das VST-Golfwochenende machte wieder das bereits schon traditionelle VST-PRO-AM-Turnier am GC Eichenheim und GC Kitzbühel/Kaps. Dabei treten ein Profigolfer und drei Amateure in einem Flight gemeinsam an. Die „VST-Manda“ konnten zu diesem Turnier über 200 Teilnehmer begrüßen. Dabei wurden die Golfer und VST-Freunde auf der herrlichen Terrasse vom GC Eichenheim reichlich verköstigt und musikalisch unterhalten. Natürlich war dadurch auch die Stimmung bestens.



Abends fanden sich über 320 Personen zur Charity-Gala im K3-Festsaal ein. Bereits am ersten Tag zeigten sich die Teilnehmer bei der traditionellen Versteigerung sehr spendenfreudig.

VST-Charity-Turnier mit „Nacht der Tracht“

Am Samstag ging das klassische VST-Charity-Turnier über die Bühne. Bei absolutem Kaiserwetter gingen 220 Golfer an den Start. An diesem Turniertag stand „der gute Zweck“ in Kombination mit gemütlichem Beisammensein im Vordergrund. Rund um das Clubhaus entstand eine „Partymeile“ mit viel Musik und kulinarischen Leckerbissen. Die bereits legendäre VST-Tombola erfreute sich auch heuer wieder großer Beliebtheit – daher waren die Lose in kurzer Zeit ausverkauft. Den feierlichen Abschluss der 21. VST-Charity-Festspiele bildete „die Nacht der Tracht“ im bis zum letzten Platz ausgefüllten K3 Kitz Kongress.



Bürgermeister Klaus Winkler lobte die VST-Männer rund um deren Präsidenten Fidji Fiala in höchsten Tönen. Auch an diesem Tag war die Versteigerung das absolute Highlight des Abends. Am Ende konnte der Spendenrekord von 410.000 Euro verkündet werden. Somit ist die VST-CHARITY Veranstaltung die Größte ihrer Art in ganz Österreich. Gefeiert und getanzt wurde mit Live Band und DJ bis in die frühen Morgenstunden. „Die Gelder werden wie immer unbürokratisch und schnell an soziale Projekte und Hilfestellungen in der Region Kitzbühel übergeben“, versichert Präsident Fidji Fiala.



Die Männer vom Vertreterstammtisch Kitzbühel möchten sich auf diesem Weg für das Vertrauen bei all den Gönnern sehr herzlich bedanken. Elisabeth M. Pöll

Bild: Die 34 VST-Männer haben eine Veranstaltung kreiiert, die es in dieser Größe in ganz Österreich nicht gibt. Foto: Fabian Helmich