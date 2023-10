Urlauber haben Bock auf Winter

Die Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich steigt: Das ergab die neue Potenzialstudie der Österreich Werbung für die kommende Saison.



Kitzbühel, Wien | Die Studie untersucht die Urlaubspläne in zehn der wichtigsten europäischen Wintermärkte. Befragt wurden insgesamt 10.000 Personen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Polen, Tschechien und der Slowakei. Die Erhebung prognostiziert eine steigende Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich in der kommenden Wintersaison. „In den meisten Märkten äußerten mehr Menschen konkrete Urlaubspläne als im Vorjahr. 20 Millionen potenzielle Gäste planen einen Winterurlaub in Österreich. Das sind um drei Millionen mehr als in der letztjährigen Befragung. Damit liegen wir auch über dem Vor-Corona-Niveau“, sagt ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger. Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen könnten aber einen Einfluss auf die Urlaubsgestaltung haben: Die allgemeinen Preissteigerungen machen sich nämlich bei einer Mehrheit der Befragten bemerkbar. Sie sind jedoch bestrebt, ihre Urlaubspläne umzusetzen.



Günstiger, kürzer oder woanders

Die Wahl einer preisgünstigeren Unterkunft, einer alternativen Destination oder eine Reduktion der Urlaubsdauer sind dabei beliebte Sparstrategien. „Österreich punktet weiterhin mit einem vielfältigen Angebot für jedes Budget. Ferienwohnung oder 5-Sterne-Betrieb, internationales Top-Skigebiet mit mehreren hundert Pistenkilometern oder kleines Familienskigebiet – Österreich hat die passenden Angebote“, kommentiert Steharnig-Staudinger. Für die österreichischen Wintersportregionen beinhaltet die Studie ebenfalls positive Nachrichten: Wintersporturlaub hat im Vergleich zum Vorjahr nochmals an Beliebtheit gewonnen. Mehr Menschen als im Vorjahr planen einen „Winterurlaub im Schnee“ in Österreich. Österreich ist für diese Urlaubsart in fünf von zehn Märkten die beliebteste Destination, in den fünf weiteren Märkten die zweitbeliebteste. Skifahren ist weiterhin die Top-Aktivität während eines „Winterurlaubs im Schnee“. KA

Bild: Winterurlaub in Österreich erfreut sich einer steigenden Nachfrage, wie eine Erhebung der Österreich Werbung zeigt. Symbolfoto: Kitzbüheler Alpen/Hug