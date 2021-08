Unsere Kiste* ...

Kitzbühel | Ein Container aus Stahl, Glas und Holz, der von Außen wie eine riesige Obststeige aussieht, zieht seit kurzem am Kreisverkehr gegenüber dem Sportpark in Kitzbühel die Blicke auf sich. Was steckt drin?

„Unsere Kiste“ ist ein Selbtbedienungs-Laden gefüllt mit Schätzen aus der Heimat. Eine „Mitanond-Gewerkschaft“ von der Kuh bis zum Schaf und von der Biene bis zum Fisch.



Wir vom Maurachhof haben seit jeher die Vision die Wertschätzung für nachhaltige regionale Spezialitäten aus Kitzbühel und der Umgebung zu steigern. Die hochwertigen Erzeugnisse aus den Rohstoffen, welche die Natur uns im Kreislauf des Jahres schenkt, möchten wir unkompliziert rund um die Uhr anbieten. Die ständig steigende Nachfrage nach den Produkten unseres Maurach-Hofladens war für uns Bestätigung und zugleich Ansporn, etwas Neues zu wagen. Mit dem innovativen Selbstbedienungs-Konzept „Unsere Kiste“ gehen wir den nächsten Schritt: bessere Sichtbarkeit, eine noch breitere Produktpalette und Zugang rund um die Uhr.

Feines aus der Region



In der Kiste, die täglich beliefert wird, gibt es eine breite Palette lokaler, regionaler und saisonaler Lebensmittel von Erzeugern aus Kitzbühel und der Region.

Unser Angebot reicht von Milchprodukten, Fleisch- und Fischspezialitäten, über Eier, Teigwaren und Honig bis hin zu frischem Brot. Auch Tee, Kräuter und Marmeladen zählen zum Sortiment.

Dass die Produkte soweit möglich in umweltfreundlichen Verpackungen angeboten werden, versteht sich von selbst.



Der etwas andere Hofladen hat aber nicht nur Lebensmittel zu bieten: Braucht man spontan ein hübsches Mitbringsel, findet man dort eine kleine aber feine Auswahl an geschmackvollen, handwerklich gefertigten Produkten, wie Blumenkränze, Taschen, Bienenwachskerzen etc.



„Unsere Kiste“ ist gut erreichbar und täglich 24h geöffnet. Das Konzept basiert auf gegenseitigem Vertrauen: Was in unsere Regale kommt, ist ehrlich und gut – weil’s uns nid egal is, wo’s her is.



Das beste aus unserer Region – aus unserer Kiste www.unserekiste.at

#weilsunsnidegaliswosheris