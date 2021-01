Unschlagbar - vier Siege für Vally

Mit einer beeindruckenden Bilanz kehrte KSC-Rennläuferin Valentina Rings Wanner von den ÖSV-Rennen in der Region Dachstein West heim. Bei vier Rennen war sie vier Mal die Beste und sicherte sich damit vier Mal den Sieg.



Gosau | In der Region Dachstein West trafen sich die besten 55 Rennläuferinnen der Altersklasse U15 und U16. Bei diesen Testrennen konnten sich die jungen Athletinnen für die österreichischen Meisterschaften und in Folge für die verschiedenen Kader des Tiroler Ski Verbandes und den Österreichischen Ski Verbandes qualifizieren. Auf dem Programm standen an diesem Rennwochenende zwei Slaloms und zwei Riesentorläufe.



Am ersten Renntag standen zwei Slaloms mit jeweils zwei Durchgängen am Programm. Im ersten Rennen sicherte sich die KSC-Läuferin Valentina Rings Wanner mit Laufbestzeit in beiden Durchgängen den Sieg in der Klasse U16. In der Klasse U15 war die Schwazerin Maya Waroschitz erfolgreich. Am Nachmittag wurde der zweite Slalom gefahren und auch hier war Vally wieder eine Klasse für sich. Mit zwei Laufbestzeiten fuhr sie abermals zum Sieg. In der Klasse U15 ging der Sieg an Elisa Eisner aus Kärnten.

Zwei Riesentorläufe an einem Tag

Konditionell gefordert wurden die jungen Athletinnen auch am zweiten Renntag. Zwei RTL mit zwei bzw. einem Durchgang standen am Programm. Mit einem Vorsprung von 1,1 Sekunden auf die Zweitplatzierte Nadine Hundegger (NÖ) sicherte sich Valentina Rings Wanner den Sieg (U16). In der U15 war Emma Moser (Kärnten) siegreich.

Auch im zweiten Riesentorlauf setzte sich die Kitzbühelerin klardurch. Mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden verwies Vally Yvonne Gardola auf Rang zwei. In der Klasse U15 siegte wieder Emma Moser.



An diesen zwei Renntagen ist es Vally gelungen, dass sie alle sieben ausgetragenen Läufe gewonnen hat. Diese Leistung hat es noch nie gegeben, dementsprechend zufrieden konnte ihr Team die Heimreise antreten.

Bild: Mit einer souveränen Leistungen und vier Siegen zeigte KSC-Athletin Valentina Rings Wanner in der Region Dachstein West auf. Foto: Dominik Angerer