Ungewöhnliche Tierrettung am Schwarzsee

Kitzbühel | Am Montag in der Früh wurde die Stadtfeuerwehr Kitzbühel zu einer ungewöhnlichen Tierrettung am Schwarzsee alarmiert.



Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kauz dringend Hilfe benötigte. Das Jungtier wurde vorsichtig in einen Käfig gebracht und anschließen zum Wildpark nach Aurach geliefert, wo es weiter betreut wurde.



Im Einsatz standen 3 Mann unserer Feuerwehr unter der Leitung von KDTSTV Andreas Reisch.



Rückmeldung vom Wildpark: junger Waldkauz, kann noch nicht fliegen, wird jetzt aufgezogen und dann wieder in die Freiheit entlassen. Er hat auch einen Namen bekommen: „FLORIAN“.



Fotos von der Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Bericht von Kdt. Alois Schmidinger