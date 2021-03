Unfall mit Pistenraupe im Skigebiet St Johann iT.

St.Johann | Am 08.03.2021 gegen 12:10 Uhr lenkte ein 33-jähriger Österreicher bei geschlossenem Skibetrieb im Zuge einer Arbeitsfahrt eine Pistenraupe im Bereich der Bergstation der Penzingbahn in Richtung Westen. Am linken Nebensitz saß ein 43-jähriger Bergbahnmitarbeiter und am rechten Nebensitz ein 42-jähriger Bergbahnmitarbeiter. Am Schneeschild vorne war ein Arbeitskorb montiert, in dem im linken Eck ein 54-jähriger und im rechten Eck ein 55-jähriger Bergbahnmitarbeiter in stehender Position mitfuhren.



Als die Pistenmaschine in langsamer Vorwärtsbewegung auf griffigem Untergrund war, dürfte der 42-jährige Mitfahrer unbeabsichtigt mit dem linken Ellenbogen auf den „NOT-AUS“ Schalter der Maschine gekommen sein, wodurch das Pistengerät abrupt stoppte. Während sich der 54-Jährige im Korb noch halten konnte, wurde der 55-Jährige aus dem Arbeitskorb geschleudert und kam auf der Piste bewusstlos zu liegen. Der 55-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verdacht auf Gehirnerschütterung mit dem NAH C4 in das BKH St Johann iT geflogen.

