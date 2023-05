Unfall mit Paragleiter in Kössen

Kössen | Am 7. Mai 2023, gegen 11:15 Uhr, flog ein 31-jähriger Österreicher in Kössen mit einem Gleitschirm. Bei der Landung am Unterberghorn stürzte der Mann aus einer Höhe von ca. 2 Metern aus unbekannter Ursache zu Boden, wobei er sich eine schwere Rückenverletzung zuzog. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen.

