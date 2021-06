Unfall mit Paragleiter in Hopfgarten im Brixental

Hopfgarten | Am 16.06.2021, gegen 11:00 Uhr, versuchte ein 41-jähriger österreichischer Pilot mit seinem deutschen Fluggast (weiblich / Alter dzt. nicht bekannt) auf der Hohen Salve im Gemeindegebiet von Hopfgarten/Brt. mit dem Tandemparagleitschirm zu starten. In der Laufphase des Starts, unmittelbar vor dem Abheben, kam der vorne laufende Fluggast aus bisher unbekannter Ursache nach zu Sturz und zog dabei den Piloten zu Boden. Beide Personen stürzten in der Folge in steileres Gelände ab, wobei die Deutsche unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Pilot blieb unverletzt. Die Deutsche wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in die Uniklinik Innsbruck geflogen.



