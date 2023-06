Unfall mit Kleinkind

Am 11. Juni 2023, gegen 16:00 Uhr, fiel ein einjähriges Kind in St. Johann i.T. in einem kurzen unbeobachteten Moment in das ca. 1,5 Meter tiefe Mühlbachl.

St. Johann | Das Kind wurde auf Grund der hohen Fließgeschwindigkeit abgetrieben. Während Passanten einen Notruf absetzten, hielt der Vater des Kindes einen zufällig vorbeikommenden Pkw-Lenker an, welcher den Vater ca. 300 Meter, bis zum im Wasser treibenden Kind fuhr. Dort sprang der Vater in den Bach und zog das Kind ans Ufer. Der Bub wurde auf Grund einer starken Unterkühlung und zur genaueren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Bearbeitende Dienststelle: PI St. Johann