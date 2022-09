Unfall mit Gleitschirm in Westendorf

Westendorf | Am 2. September 2022, gegen 10:30 Uhr prallte ein 38-jähriger Deutscher mit seinem Gleitschirm in Westendorf bei der Landung am Landeplatz bei der Talstation der Alpenrosenbahn hart auf, wobei er sich eine schwere Verletzung zuzog. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein transportiert und von dort in die Klinik Innsbruck überstellt.

