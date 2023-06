Und ewig rauschen die Gelder

Die Premiere des Stückes „Und ewig rauschen die Gelder der „diebühne Kirchberg“ findet am Mittwoch, 28. Juni, um 20 Uhr in der arena365 statt.



Kirchberg | Erich Schwan bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen, um seine Kosten zu decken. Zum Beispiel den wöchentlichen Scheck vom Sozialamt für seinen gerade nach Kanada ausgewanderten Untermieter.



Oder finanzielle Zuschüsse für diverse andere hilfsbedürftige Hausbewohner, die ihm so einfallen. Und während Linda noch glaubt, Erich gehe jeden Morgen zur Arbeit, bringt dieser eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen. Von Alters- und Invaliden- bis zu Unfall- und Frührente lässt er nichts aus. Als dann eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht die Lawine über ihm zusammenzubrechen.



Weitere Spieltermine: Freitag, 30. Juni, 20 Uhr; Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr; Donnerstag, 6. Juli und Freitag, 7. Juli, 20 Uhr; Mittwoch, 6. September und Freitag, 8. September, 20 Uhr; Sonntag, 10. September, 18 Uhr. Einlass jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Bild: Die Schauspieler von „diebühne Kirchberg“ freuen sich auf zahlreichen Besuch. Foto: Privat