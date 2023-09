„Umdraaht“ ist auch verkehrt

Mit der heiteren Komödie „umdraaht“ von Peter Landstorfer eröffnete die Volksbühne Nuarach den diesjährigen Theaterherbst auf gewohnt hohem Niveau.



St. Ulrich | „Hast du es schön, so einfach möchte ich es auch mal haben.“ Diesen Gedanken kennen wohl die meisten – und dies ist auch Thema des heurigen Theaterstücks in drei Akten. Ihr umjubeltes Bühnendebüt gab Monika Hofstetter als wunderbar verkörperte Wirtin Veronika.



In einem kleinen Dorf (mit herrlich viel Lokalkolorit) leben die verschiedensten Charaktere, die alle ein wenig auf das Leben des anderen neidisch sind – und dann beschließen, einfach mal alles umzudrehen und für einen Tag in die Schuhe des anderen zu schlüpfen. Wie das so funktioniert ist köstlich mitanzusehen - denn ein wenig ertappt man sich selbst bei der äußerst amüsanten Darbietung der hervorragenden und sehr stimmig besetzten Schauspieler. So rosig, wie es von außen aussieht, ist’s eben dann doch nicht immer.



Die weisen Worte des Poeten Simpl bringen die Botschaft eines vergnüglichen und lehrreichen Theaterabends auf den Punkt: „Zufrieden ist der Mensch gar schwer, ein anderer sein, das wünscht er sehr. Sobald er doch der Andere ist, wie schnell er sich dann selbst vermisst. Und wünscht sich plötzlich umso mehr, dass doch er selbst er wieder wär.“



Zukunftspläne vorgestellt

Spannende Aussichten präsentierte Regisseurin Maria Pirnbacher anlässlich des 140-Jahr-Jubiläums der Nuaracher Volksbühne im nächsten Jahr: „Wir machen ein Freilufttheater in Adolari – die Uraufführung von „Wenn Wurzeln zum Himmel wachsen“. Es wird um Anna Ladurner Hofer, die Frau Andreas Hofers gehen: ein Stück einer bekannten Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. Man darf gespannt sein. Vorerst sollte man das heurige Stück keinesfalls versäumen!



Weitere Termine: 19. September, 26. September, 28. September und 30. September, je um 20 Uhr (Saaleinlass ab 19 Uhr) im KUSP St. Ulrich. Reservierung: Tel. 0664/4555468 oder www.theater-pillerseetal.at est

Bild: Georgina Dipfl (Monika Egger) und Kräuterbinderin Gundl (Elisabeth Obwaller).