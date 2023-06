Über Grenze gepilgert

Über 200 Pilger wanderten am Freitag vergangener Woche gemeinsam mit der Tragtierstaffel des Truppenübungsplatzes Hochfilzen über den Römersattel nach Lofer.



Hochfilzen, Lofer | Sie hat eine lange Tradition – die Pferdewallfahrt, die alljährlich von Hochfilzen nach Lofer führt. Vergangene Woche konnten Salzburgs Militärkommandant Peter Schinnerl sowie der Kommandant des Truppenübungsplatzes Hochfilzen, Oberst Thomas Abfalter, über 200 Pilger bei der Barbarakapelle am TÜPL begrüßen. Nach einem Gebet ging es gemeinsam mit der Tragtierstaffel sowie Soldaten des Bundesheeres, Gebirgsjägern der deutschen Bundeswehr und ihren Mulis angeführt von Verantwortlichen des TÜPL zehn Kilometer weit über die Landesgrenze – den Römersattel – in die Vorderkaserklamm im pinzgauerischen Lofer. Mit dabei heuer auch 200 zivile Pilger aus Tirol und Salzburg.



Dort wurde eine Messe, an der auch zahlreiche Loferer teilnahmen, von den Militärseelsorgern Richard Weyringer, Franz Grasser und Gastpfarrer Hillery aus Uganda zelebriert. Nach der Feldmesse und der Segnung der Pferde ging es für diese und die Pilger auf dem gleichen Weg zurück zum Truppenübungsplatz Hochfilzen. Die Militärmusik Salzburg übernahm die musikalische Umrahmung. mak

Bild: Die Tragtierstaffel vom Truppenübungsplatz in Hochfilzen pilgerte im Rahmen der traditionellen Pferdewallfahrt von Hochfilzen über den Römersattel nach Lofer und feierte beim Gasthaus Vorderkaser einen Gottesdienst. Foto: Klausner/Riedlsperger