Triathlonzug rollt wieder

Zuversichtlich blickt der Triathlon Verband Tirol in die Saison 2021. Neben der beliebten Nachwuchs-Wettkampfserie „ASVÖ-Euregio Kinder Triathlon Zug“ stehen die Europameisterschaften in Kitzbühel und Walchsee im Veranstaltungsprogramm.



Tirol, Kitzbühel | War die Saison 2020 coronabedingt von Absagen der Tiroler Veranstaltungen geprägt - einzig der Triathlon Bewerb in Thiersee konnte stattfinden – blickt der Triathlon Verband Tirol (TRVT) hoffnungsvoll in die kommende Saison 2021.



„Alles Triathlon lautet es beim Saisonstart in Tirol in der Gamsstadt in Kitzbühel! Es erfolgt der Auftakt des ASVÖ-Euregio Kinder Triathlon Zug 2021 und natürlich auch der Höhepunkt mit den Europameisterschaften im Sprint Triathlon und dem Team Bewerb vom 18. bis 20. Juni. In die Nachwuchsförderung investiert der Triathlon Verband Tirol und der Triathlonverein Kitzbühel schon seit Jahrzehnten, die daraus resultierenden Erfolge bestätigen diesen Weg. So hat Olympiateilnehmer Luis Knabl seine Triathlon Karriere beim Triathlon Zug in Tirol gestartet,“ freut sich Präsident Julius Skamen auf eine hoffentlich ohne coronabedingte Absagen geprägte Triathlon Saison.



Aber das ist noch nicht alles, was der Tiroler Veranstaltungskalender 2021 zu bieten hat. In Walchsee stehen erstmals vom 24. bis 27. Juni die Europameisterschaften im Aquathlon, Aquabike und auf der Triathlon Mitteldistanz auf dem Programm.

„Der ASVÖ-Euregio Kinder Triathlon Zug startet in sein 27. Jahr, kaum zu glauben, aber wahr. Bei den acht Bewerben bieten wir den Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 19 Jahren eine breite Palette vom Aquathlon über den Triathlon, den Duathlon bis hin zum Cross-Triathlon an. Natürlich sind die zu bewältigenden Streckenlängen je nach Alter so gewählt, dass diese von allen problemlos bewältigt werden können,“ blickt Zugkoordinatorin Renate Freisinger mit Freude in die kommende Saison.



Die Stationen des Kinder Triathlon Zuges

20. Juni: Kitzbühel Schwarzsee – Kitz Tri Games; 26. Juni: Walchsee – Aquathlon Junior Challenge; 15. August: Thiersee – Crosstriathlon; 21. August: Hopfgarten – Crosstriathlon; 29. August: Predazzo – Aquathlon; 11. September: Bozen – Triathlon Montigglman; 18. und 19. September: Brannenburg – Duathlon; 2. Oktober: Innsbruck – Crosstriathlon.



Alle Informationen im Detail unter: www.kinder-triathlon-zug.tirol/bewerbe-2021

EM Kitzbühel – www.triathlon-kitzbuehel.com/de

EM Walchsee – challenge-walchsee.com

Bild: Die jüngsten Triathleten messen sich bei den Kitz Tri Games am 26. Juni am Schwarzsee. Foto: Pöll