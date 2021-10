Triathlonverein Kitzbühel

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gingen die Athleten des Triathlonverein Kitzbühel am Samstag, 2. Oktober in Innsbruck beim Cross Triathlon an den Start. Einerseits glücklich, weil nach Corona tolle Triathlon Rennen wieder den Sommer füllten und andererseits traurig, weil nun das Saisonende da ist und es in eine wohlverdiente Trainingspause geht.



Kitzbühel | Umso mehr freut sich der Triathlonverein Kitzbühel mit seinen Tri Kids und Age Group Athleten über die vielen tollen Erfolge der Saison 2021, die in Kürze sowohl bei der Sportlerehrung der Stadt Kitzbühel Mitte November als auch bei der Endpreisverteilung des ASVÖ Euregio Kindertriathlonzug Tirol am Samstag 16. Oktober in Mils geehrt werden.

Andreas Hauser Tiroler Meister

Besonders erfreulich ist der Saisonabschluss beim Power X Triathlon für Andreas Hauser verlaufen. Er kürte sich einerseits zum Tiroler Meister und belegte den dritten Platz in der Wertung der österreichischen Meisterschaft mit einer Zeit von 2:27:07. Teamkollege Michal Bubla belegte den sehr guten fünften Platz.

Tolle Ergebnisse beim Cross Duathlon

Die Ergebnisse beim Cross Duathlon für die Tri Kids lassen sich auch sehen: In der Klasse D (Jg. 2012) belegte Lisa Hauser den zweiten Platz (TM 2.), mit ihr am Start Emily Lehberger (8.), Lena Hauser (11.) und Sofia Haas (16.). Auch in der Klasse C brillierten die Tri Kids, David Winkler wurde Tiroler Meister (gesamt 2.). Anna Hauser wurde bei den Mädchen Zweite und Tiroler Vizemeisterin, Laurena Viertl wurde sehr gute Vierte.



In der Klasse B belegte Leon Sautner Platz sieben und Maria Hauser den sechsten Platz. Viktoria Grüner hatte einen Stockerlplatz schon fest im Blick, aber leider aufgrund eines Streckenfehlers wurde sie disqualifiziert. Der Verein bedankt sich bei den Trainern und bei den Tri Kids für ihren Fleiß.

Bild: Die Tri Kids sind stolz auf ihre Leistungen. Foto: Triathlonverein Kitzbühel