Triathlon für die ganze Familie

Mit dem Elite European Cup, einem Open Race, dem Staffelbewerb und Nachwuchsrennen wird beim Kitzbühel Triathlon am Schwarzsee an zwei Tagen ein umfangreiches Programm geboten.



Kitzbühel | Am 17. und 18. Juni steht die Gamsstadt wieder ganz im Zeichen des Triathlon-Sports. Für jeden Triathlon-Begeisterten ist das Richtige dabei: von Spitzensport im Rahmen des Elite European Cup über Amateursport beim Jedermann-Sprint bis hin zu den KitzTriGames, einem der größten Nachwuchs-Triathlons.

Beliebte Staffel wieder im Programm

Nach der pandemiebedingten Pause veranstaltet der Triathlonverein Kitzbühel heuer auch wieder den beliebten Gamsstadt Firmen & Jedermann Staffel-Triathlon.

Was man dafür braucht? Eine Schwimmbrille, einen Radhelm, ein Paar Laufschuhe und viel Teamspirit.

Was es bringt? Noch mehr begeisterte Fans, jede Menge Spaß und optional einen Muskelkater, der an das tolle Erlebnis erinnert. Bei diesem Bewerb stehen der Spaß, die Freude an der Bewegung, Teamgeist und Teambuilding im Vordergrund. Es gibt verschiedene Wertungsklassen und neben Firmen- oder Jedermannwertung kann man sich auch entscheiden, ob man bei der Brustschwimmer- oder Kraulschwimmerwelle startet.

Teambuilding für Unternehmen inklusive

Vor allem Firmen sind dem Triathlonverein ein großes Anliegen, findet man hier doch die Möglichkeit, auch in der Freizeit zusammenzuwachsen und gemeinsam eine tolle Erfahrung zu machen. Dabei gibt es für eine Teilnahme keine Ausreden: Die Distanzen wurden mit 200 m Schwimmen, 6 km Radfahren und 2 km Laufen so gewählt, dass sie für jedermann machbar sind. Jede Staffel besteht aus drei Startern, wobei Mixed-Teams sowie Damen- und Herren-Teams zugelassen sind. Gestartet wird am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr.

Wolfgang Fuchs, Obmann des Triathlonvereins Kitzbühel ist vor allem darauf gespannt, wer die Wertung „Best Dressed Team“ gewinnen wird.

Sprint-Triathlon für ambitionierte Athleten

Wem die Staffel-Distanzen zu kurz sind, der kann sich beim Age Group Sprint-Triathlon (750 m Schwimmen, 18 km Radfahren und 5 km Laufen) am Samstag ab 11.30 Uhr mit anderen Athleten messen. Zudem zählt der Kitzbüheler Sprint- Triathlon auch zu den Qualifikationsrennen für die Europe Triathlon Europameisterschaft 2024 auf der Sprintdistanz.

Mit dem Zuschlag des Elite European Cup vertritt Kitzbühel Österreich im Rennkalender der European Triathlon Union (ETU) und empfängt heuer wieder die besten Athleten Europas. Am Samstag, 17. Juni, wird es ab 16 Uhr für die Elite am Schwarzsee diesmal über die Sprintdistanz gehen.

Große Bühne für Nachwuchs-Triathleten

Am 18. Juni wird der Nachwuchs mit einem der größten nationalen Nachwuchsrennen im Mittelpunkt stehen. Die KitzTriGames sind am Rennsonntag der krönende Abschluss. Die Bewerbe zählen gleichzeitig zum ÖTRV Super Sprint Nachwuchscup und zum EUREGIO ASVÖ Kindertriathlon Zug. Alljährlich nehmen mehr als 400 junge Triathleten aus über 10 Nationen teil.



Im Rahmen der KitzTriGames werden auch die Tiroler und Österreichischen Meister ermittelt. Das Gelände rund um das Rennzentrum am Schwarzsee bietet für Athleten und Zuschauer ideale Voraussetzungen für spannende Rennen. Der Eintritt zu den Rennen ist frei. Die Anmeldung zu den Bewerben ist unter www.triathlon-kitzbuehel.com möglich. KA

Bilder: 1) Der Staffeltriathlon wird heuer wieder ein Highlight beim Kitzbühel Triathlon sein.2) Das Veranstaltungsgelände des Kitzbühel Triathlons am Schwarzsee. Fotos: Triathlonverein Kitzbühel