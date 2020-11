Triathlon-Zug auch im Winter

Der „ASVÖ-Euregio Kinder Triathlon Zug“ besteht im kommenden Jahr bereits seit 27 Jahren und da haben sich der Triathlon Verband Tirol gemeinsam mit dem Skiclub Leutasch etwas ganz Besonderes und aktuell Einzigartiges einfallen lassen.



Tirol | Erstmals wird es weltweit einen Winter Triathlon Bewerb für Kinder- und Nachwuchsathleten im Alter von sechs bis 19 Jahren geben. „Eine absolute Novität für unseren engagierten Nachwuchs. Beim Winter Triathlon wird zuerst gelaufen, danach wird Rad gefahren und schlussendlich wird der Langlauf als abschließender Bewerb absolviert. Die Strecken werden wie sonst beim Kinder Triathlon Zug so gewählt, dass diese von allen Kindern problemlos bewältigt werden können,“ so die Zugkoordinatorin Renate Freisinger. Der Bewerb findet am 30.Jänner in der Leutasch statt.



„Tirol ist wieder einmal Vorreiter bei einem Nachwuchsbewerb, so wie vor 27 Jahren mit der Geburt des ASVÖ-Euregio Kinder Triathlon Zuges. Natürlich ist das auch eine Antwort auf die coronabedingten Absagen in diesem Jahr. Diese neue Freiluftveranstaltung wird sicherlich einen der Höhepunkte im nächsten Jahr darstellen und bietet einen optimalen Start in die neue Saison 2021,“ freut sich Zugvater und Präsident Julius Skamen bereits auf das kommende Jahr. Erstmals wird auch eine Tiroler Meisterschaft für die Jahrgänge ab der Schülerklasse C im Winter Triathlon ausgetragen, vielleicht ist da auch schon ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin unserer amtierenden Winter Triathlon Staatsmeisterin Carina Wasle (WAVE Tri Team TS Wörgl) mit dabei.



Zusätzlich sind bei der 27. Auflage des „ASVÖ-Euregio Kinder Triathlon Zug“ noch zehn Veranstaltungen in Kufstein, Bozen, Innsbruck, Kitzbühel, Walchsee, Predazzo, Thiersee, Salvenaland, Leutasch und schlussendlich in Brannenburg geplant. Informationen im Detail unter www.kinder-triathlon-zug.tirol

Bild: Auch unsere Landeskader Athleten Jeele, Sane und Tjebbe Kaindl freuen sich schon auf die Weltpremiere. Foto: JOL/Slamen