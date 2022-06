Triathlon-Fest in Kitz

Kitzbühel | Nach covidbedingter Absage im Jahr 2020 und einer schwierigen, aber erfolgreichen Triathlon Europameisterschaft 2021, freut sich der Triathlonverein Kitzbühel, dass 2022 von 17.-19. Juni endlich wieder einen Triathlon in gewohnter Weise stattfinden kann.

Ein weiteres Mal begibt sich der Triathlonverein auf Neuland, mit dem erstmals in Europa stattfindenden „Eliminator Format“ für die Elite im Rahmen eines ETU European Cup. Ein prall gefülltes Starterfeld mit den TOP Athleten Europas zeugt von großem Interesse.



Am Freitag kann man ab 13 Uhr die Qualifikationsläufe verfolgen und am Samstag ab 13.00 Uhr die Finalläufe im Elimination Format.

Dieses neue Format ist nicht nur für den Verein als Veranstalter interessant, sondern auch für die Athleten und Betreuer sehr anspruchsvoll. Die Zuseher können sehr schnelle und taktische Rennen erwarten.



Aber nicht nur die Elite Athleten dürfen sich am Freitag und Samstag freuen, auch für den Breitensport wird mit einem Sprint und Staffelbewerb am Samstag ab 18 Uhr für gute Stimmung gesorgt.

Last but not least, kommt der Nachwuchs am Sonntag auf seine Rechnung. Mehr als 300 Nachwuchssportler aus mehr als zehn Nationen sehen einem Triathlon auf Weltcupatmosphäre entgegen. Der Start ist um 9 Uhr mit den Triathlon Minis bis zu den Rennen um 14:50 Uhr der Jugend und Junioren Athleten. Athleten- und Zusschauerinfos: www.triathlon-kitzbuehel.com/de.

ANHALTUNGEN Seebichlweg vom Hotel Seebichl bis Kreuzung Seebichlweg/Schwarzseestrasse

an den Renntagen zu folgenden Zeiten:

FREITAG 17. Juni: 12:55 - 13:35 Uhr, 13:45 - 14:25 Uhr, 15:55 - 16:35 Uhr, 16:45 - 17:25 Uhr, 17:35 - 18:15 Uhr

SAMSTAG 18. Juni: 12:55 - 14:30 Uhr, 14:45 - 16:20 Uhr, 17:55 - 19:10 Uhr

SONNTAG 19. Juni: 10:40 - 11:10 Uhr, 11:25 - 12:10 Uhr, 13:05 - 13:50 Uhr, 14:45 - 15:30 Uhr

Zwischen den Anhaltungen wird der Verkehr, auf Anordnung der Polizei, immer wieder freigegeben.