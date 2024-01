Traum vom Heimsieg lebt weiter

Manuel Feller verpasste in Kitzbühel knapp das Podest, die Enttäuschung war ihm anzusehen. Sein Fieberbrunner Fanclub hält immer zu ihm – in guten wie in schlechten Tagen.



Kitzbühel | „Ole ole ole ola – Fellaaa, Fellaaa“, gefolgt von „Was holen wir uns heut? Die Gams!“ – so erschallte es Sonntag früh schon an der Bahnstation Hahnenkamm.



Szenenwechsel zum ersten Durchgang: Manuel Feller lag auf dem dritten Platz, eine gute Ausgangsposition, wie die Fieberbrunner Fans festhielten, zumal der Norweger Konkurrent Atle Lie McGrath schon im ersten Durchgang ausgeschieden war. Dann folgte der zweite Durchgang mit einem Traumlauf des Deutschen Linus Straßer, auch der Zwischen-Zweite Schweizer Daniel Yule sowie der Zwischenführende Schwede Kristoffer Jakobsen fuhren stark: Manuel Feller rutschte auf Platz vier zurück – der Traum von der ersehnten Gams war geplatzt. Familie, Freunde und Fans steckten die Enttäuschung angesichts der bisherigen erfolgreichen Saison des Fieberbrunners aber schnell weg. „Wir feiern heute die drei Siege und wenn ein fünfter Platz die schlechteste Saisonplatzierung in den ersten fünf Rennen ist, dann ist das auf alle Fälle ein Grund zum Feiern“, war Cousin und Fanclub-Vorstandsmitglied Martin Dandler überzeugt. Gefeiert wurde im Wirtshaus Das Mocking und natürlich ließ Manu seine Freunde nicht im Stich und tauchte nach dem Interviewmarathon noch auf.



Eine Gams wird Manuel Feller aber doch noch erhalten, verriet seine Lebensgefährtin Selina: „Die Kinder und ich werden ihm eine basteln.“ Laila (2) und Lio (4), selbst schon begeisterte Skifahrer, fiebern vor dem Fernseher mit, wenn der Papa fährt. Lio hält dabei immer einen kleinen Glücksbringer fest an sich gedrückt. Vor Ort waren sie am Sonntag nicht, sie durften den Tag bei Oma Feller genießen. Feller-Papa Markus war am Ganslern dabei. Gefragt, ob es denn ein Kitzbühel-Trauma beim Fanclub gibt, lacht er: „Nein, es gibt einen Kitzbühel -Traum und wir hoffen, dass dieser 2025 in Erfüllung geht.“ Claudia Egger

Bild: Daumendrücken war angesagt: Der Fieberbrunner Fanclub feuerte Manuel Feller am Pistenrand des Ganslernhangs lautstark an. Foto: Claudia Egger